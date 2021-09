Şcolile din Dolj trebuie să renunţe la clasele cu prea puţini elevi Scolile din Dolj vor trece la corectarea planurilor de scolarizare, in sensul ca trebuie sa renunte la clasele care nu au suficienti elevi. In cazul liceelor si al scolilor profesionale care nu au suficienti elevi pentru o anumita specializare, acestia vor fi transferati in unitate daca mai exista o clasa cu acelasi profil sau la cele mai apropiate scoli profesionale sau licee care au specializarea respectiva. Cu aproape 6.000 de elevi mai putini In Dolj, pentru anul scolar in curs s-au prevazut 92.433 de elevi dar in statistici sunt 86.935 de copii. In aceste conditii, grdadinitele, scolile,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

