- A avut loc o videoconferința cu prefecții din toata țara pentru inceperea anului școlar. Responsabilitatea guvernului, a ministerelor Educației și Afacerilor Interne, impreuna cu autoritațile locale, este sa asigure buna desfașurare administrativa a procesului educațional. Impreuna cu ministrul Educației,…

- Noul an școlar va debuta in condiții foarte bune la Dragomirești, unde toate instituțiile de invațamant sunt reabilitate dotate și igienizate. Peste 200 de preșcolari vor merge la gradinița noua din satul de centru, una dintre cele mai mari și mai bine echipate de pe Valea Damboviței. Trebuie spus aici…

- Elevii dambovițeni vor incepe cursurile in siguranța, in data de 5 septembrie. Prefectul Claudia Gilia a avut o intalnire de lucru cu tema ”Siguranța școlara in anul școlar 2022-2023”, la care au participat: Președintele Consiliului Județean Dambovița, domnul Corneliu Ștefan, subprefecții Ioan Corneliu…

- Guvernul Romaniei a aprobat propunerea Ministerului Dezvoltarii, privind alocarea sumei de 1.711.000 lei, din Fondul de intervenție la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ – teritoriale afectate de calamitatile naturale. Astfel, comunele…

- Inca de marti, 19 iulie , pe tot parcursul nopții, membrii modului național de stins incendii de padure au acționat in sprijinul autoritaților elene și a comunitaților afectate, pentru lichidarea incendiului izbucnit in zona Penteli, din Nord-Estul Atenei. In condiții extreme generate de vantul puternic…

- Vremea caniculara nu este deloc prietenoasa cu șoferii și pasagerii autovehiculelor, dar nici cu pietonii, pentru prevenirea implicarii in evenimente rutiere in aceasta perioada dificila din punct de vedere meteorologic polițiștii fac o serie de recomandari conducatorilor auto. Inainte de a pleca la…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe drumul județean 711, in localitatea Baleni, un tanar de 25 de ani, din Dobra, in timp ce conducea un autoturism avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule. De asemenea, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au oprit…

- Lucrarile de reabilitare care vizeaza Bulevardul Regele Carol I din municipiul Targoviște se apropie de final! La aceasta data, cu excepția sensului giratoriu de la intersecția cu bulevardul I.C. Bratianu, au fost deja turnate cele doua straturi de asfalt pe intreaga strada și se ridica la cota ultimele…