- Primaria București a introdus pe ordinea de zi a ședinței de azi a Consiliului General un proiect de hotarare care prevede alocarea a 50 de milioane de lei pentru testarea tuturor celor circa 250.000 de elevi din capitala. Proiectul nu detaliaza modul in care va fi facuta testarea, dar prevede ca beneficiarii…

- Diareea și varsaturile ar putea fi un semn important al Covid-19 la copii, spun cercetatorii, facand apel pentru actualizarea listei oficiale a simptomelor Serviciului Național de Sanatate din Anglia. Lista de simptome pentru coronavirus la copii include in prezent doar trei indicatori: o temperatura…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca este pregatit sa intre in programul de testare a vaccinului anti-COVID 19 Sputnik V, produs de Rusia. Acesta vrea, astfel, ca vaccinul sa ajunga cat mai repede in țara pe care o conduce, afirmand ca serul este singura varianta,…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Probele prelevate pentru testarea COVID-19 in Romania ar fi putut fi compromise din cauza unei traduceri a specialiștilor din Ministerul Sanatații, afirma șefa Laboratorului de Genetica din cadrul INML Mina Minovici, un medic legist cu experiența profesionala de 28 de ani. O parte dintre desele erori…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…

- Autoritațile britanice au anunțat ca școlile din Anglia vor renunța la mare parte din restricțiile impuse pentru participarea copiilor la ore, așa incat școala sa se reia in condiții cat mai normale dupa vacanța, in septembrie, scrie The Guardian. Intenția a fost anunțata inaintea publicarii planului…

- Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul de depistare pentru Covid-19 pentru ca asta provoaca cresterea numarului de cazuri descoperite in Statele Unite, tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, informeaza AFP. Fara sa explice daca vorbeste…