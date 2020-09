Stiri pe aceeasi tema

- Calitatea semnalului 4G in retelele de telefonie mobila pentru 12 din cele 43 de localitati aflate in scenariul rosu, cu o rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, arata ca scoala online este in pericol. In aceste localitati sunt inscrisi la scoala peste 11.800 de elevi, iar dintre ei, 2.112 nu…

- Analiza detaliata a situatiei scoate in evidenta, insa, si situatii paradoxale. Spre exemplu, o asezare cu zero cazuri de Covid-19 printre locuitori va fi in zona rosie doar pentru ca pe raza ei se afla un centru social unde a fost depistat un focar de infectare.

- Ziarul Unirea CELE 43 de localitați unde școala incepe doar ONLINE, anunțate de Ministerul Educației. Ce reprezinta scenariul 3 CELE 43 de localitați unde școala incepe doar ONLINE, anunțate de Ministerul Educației. Ce reprezinta scenariul 3 Ministerul Educației transmite ca in 43 de localitați numarul…

- Ministerul Sanatații a publicat luni harta cu scenariile INSP pentru inceperea școlii din 14 septembrie. In baza acestei analize epidemiologice, școlile vor decide in care din cele trei scenarii vor propune sa se desfașoare orele de curs. In țara, in total sunt 43 de localitați in scenariul roșu (ore…

- Elevii din 50 de localitați nu vor merge la școala din toamna, anunța președintele Klaus Iohannis, care a precizat ca anul școlar va incepe pe 14 septembrie, cu trei tipuri de scenarii. Cei mai mulți copii vor reveni in banci, in timp ce in zonele cu focare de coronavirus se vor face cursuri online.

- Trei din cinci parinți din mediile defavorizate de la sate nu au lucrat in perioada pandemiei, iar doi din cinci nu au reușit sa asigure elementele și produsele de baza, in timp ce aproape jumatate dintre elevi nu au facut școala online, potrivit unui studiu prezentat, marți, de World Vision Romania.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, luni, ca sunt șanse mici ca școala sa se redeschida la toamna, ea spunand ca cel mai bun scenariu va fi acela in care o parte dintre elevi vor veni fizic la unitațile de invațamant, iar restul vor participa la cursuri din fața calculatorului. „Am analizat…