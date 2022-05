Școala online de limba engleză Novakid.ro, creștere de 800% în 12 luni a numărului de ore predate lunar In vara anului 2021, platforma Novakid intra pe piața din Romania, inovand in profunzime invațamantul digital autohton. La 12 luni diferența, platforma care promoveaza engleza ca a doua limba vorbita anunța rezultatele pentru perioada iunie 2021 - mai 2022. La www.novakid.ro, peste 2.000 de profesori cu experiența, vorbitori nativi ai limbii engleze, se folosesc de cele mai eficiente tehnici de predare (metoda dialogului, metoda de raspuns fizic total etc.), pe o platforma dinamica, in care inteligența artificiala și realitatea virtuala sunt instrumente de baza ale procesului de predare. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

