SCMU Craiova, înfrângere rușioasă cu CSM Ploiești, chiar în Polivalentă Sunt probleme! Nu se știe inca de unde au aparut, cum s-au instalat in sanul echipei și care este motivul principal pentru care jocul nu merge, dar cert este ca pierdem puncte importante, iar Craiova se indeparteaza tot mai mult de ceea ce și-a propus in acest sezon. Dupa startul bun de meci, finalul a fost dezolant, iar Ploieștiul s-a impus in Banie cu 90-83 și le-a administrat alb-albaștrilor cel de-al 8-lea eșec din LNBM. Sambata seara, cu CSM Ploiești, am jucat doar o repriza. Mai bine zis doar un sfert, al doilea, cand am reușit sa luam un avans considerabil și sa intram la vestiare cu un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca, din nou, ne-a facut Voluntariul! Formația ilfoveana s-a impus in meciul care a reprezentat reeditarea finalei din Cupa Romaniei. Trupa lui Ocokoljic a trecut de SCMU Craiova, cu scorul de 88-82, și a ajuns la un bilanț de 17-2. Oltenii au 13 succese și șapte eșecuri, dar prestația din sfertul…

- Duminica seara, de la ora 18.00, in Polivalenta din Banie, avem meci tare de baschet! SCMU Craiova va primi vizita celor de la FC Arges Pitesti, intr-un joc ce aduce fata in fata doua echipe tari ale campionatului din LNBM. Victoria va conta foarte mult in economia clasamentului si in lupta directa…

- SCMU Craiova vrea sa intre cu un moral excelent in play-off-ul Diviziei A1, iar pentru a reusi acest lucru este nevoie ca alb-albastrii sa faca doua meciuri solide in ultimele etape din campionat. Miercuri, de la ora 18.00, trupa lui Dan Pascu va avea un meci destul de complicat la Dej, chiar daca adversarii…

- Cand presiunea era destul de mare, iar rezultatul mai important decat oricare altul de pana acum, SCMU Craiova a reusit, din nou, sa se ridice la un nivel bun. Ce-i drept, rezultatul de la final nu este satisfacator 100%, pentru ca in acest moment tot Bacaul are prima sansa la locul 8, dar important…

- Final Four-ul Cupei Romaniei a trecut și se pare ca și baschetbaliștii de la SCMU Craiova incearca sa uite cat mai rapid jocul din finala cu CSO Voluntari. La doar trei zile distanța, trupa lui Michalis Kakiouzis nu a intampinat nicio problema in meciul restant cu Tg. Jiu, de pe teren propriu, și s-a…

- Baschetul craiovean are parte de un moment care nu va fi uitat prea curand. Marți seara, intr-o atmosfera fantastica la Sala Polivalenta, SCMU Craiova a reușit sa scrie o noua pagina de istorie și sa se califice, in premiera, in finala Cupei Romaniei. Acest rezultat vine dupa foarte multa munca, stres,…

- Seria excelenta și de victorii a echipei craiovene de baschet continua și dupa duelul de la Galați, de sambata seara. Dupa succesul clar cu Sibiu, la prima apariție pe parchet in 2022, SCMU Craiova a dispus fara drept de apel și de CSM Galați, formație pe care o va intalni și in semifinalele Cupei Romaniei,…

- Dupa mai bine de o luna de zile de inactivitate, SCMU Craiova a pașit pentru prima data pe parchetul Salii Polivalente din Banie, și nu a facut-o oricum, ci in stil de mare echipa. Chiar daca nu au mai avut un joc oficial din 29 decembrie, alb-albaștrii s-au mișcat excelent cu CSU Sibiu, au propus o…