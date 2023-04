Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara a castigat fara probleme, cu mai multi jucatori tineri, duelul din runda a III-a a Ligii Nationale la rugby, cu „U” Elbi Cluj-Napoca, scor 47-10. Toate punctele ardelenilor au fost marcate in prima parte a intalniri din Ronat. Banatenii au avut o absenta de ultima ora azi, in locul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a reușit sa obțina la limita biletele pentru play-off-ul Ligii Naționale la baschet masculin. ”Leii” au depașit-o ieri seara pe FC Argeș Pitești, scor 99-89, și au beneficiat totodata de eșecul lui Dinamo in fieful Rapidului pentru a prinde Top 8. Banațenii au pierdut…

- START… RC Barlad se pregatește sa debuteze in noul sezon al Ligii Naționale de rugby. Meciul de debut se va desfașura pe stadionul “Rulmentul” din Barlad, sambata, 8 aprilie, de la ora 13:00, impotriva celor de la RC Gura Humorului. In prima etapa, disputata saptamana trecuta, Barladul nu a jucat, meciul…

- SCM USV Timisoara a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 22-3, sambata, pe teren propriu, in in prima etapa a Ligii Nationale de Rugby, potrivit Agerpres.Banatenii au marcat trei eseuri in acest meci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- SCM USV Timisoara a inceput cu o victorie noua stagiune de rugby. „Leii” au castigat clar jocul din Ronat cu Dinamo Bucuresti, scor 22-3. Desi e 1 aprilie si formatul Ligii Nationale pare o gluma (proasta), rugbistii banateni si-au facut treaba in primul meci oficial al noului sezon. Intre timp s-a…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a obținut o victorie importanta de clasament in fieful celor de la SCM U Craiova. Baschetbaliștii alb-violeți s-au impus cu 80-69 in ultima deplasare din grupa 1-10 a Ligii Naționale. Banațenii nu au inceput bine in moderna sala a oltenilor. 13-19 și 16-20 au fost rezultatele…

- Leii din Banat infrunta SCM U Craiova, in etapa a III-a din faza Top 10 a Ligii Naționale. Meciul are loc sambata, 4 martie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Cele doua formații au linii asemanatoare de clasament – Timișoara – 3 victorii/7 infrangeri, Craiova – 3 victorii/6 infrangeri – și se…

- SCM USV Timisoara incepe pregatirile luni pentru stagiunea 2023, una in care va fi implicata in Liga Naționala de Rugby și in Cupa Romaniei. Banatenii au mai inregistrat o plecare la finele sezonului trecut, incheiat fara trofeu, dar vor avea si absente numeroase de la primele sedinte de pregatire prin…