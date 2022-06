Stiri pe aceeasi tema

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin sunt programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea (de la ora 17:30, scor general 0-1), SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari (de la ora 18:00, scor general 0-1), CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- CS SCM USAMVB Timisoara a invins-o in deplasare pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 31-13 (14-8), sambata, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de rugby, o reeditare a finalei Cupei Romaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liga Naționala de Rugby, ediția 2022, se reia in acest weekend cu meciurile etapei cu numarul doi. In prima etapa CSM Știința Baia Mare a stat, iar acum, in etapa a II-a, da piept cu SCM Timișoara. O reeditare a ultimei finale de Cupa Romaniei, una in care timișorenii s-au impus in fața zimbrilor baimareni…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- La debutul in Liga Naționala de rugby: SCM-USAMVB Timișoara – CSU Alba Iulia 96-6 La meciul de debut in Liga Naționala de rugby, CSU Alba Iulia a pierdut, scor 6-96 (0-56), in Banat, in compania recentei caștigatoare a Cupei Romaniei, intr-un meci disproporționat inca de la tragerea la sorți a țintarului…

- SCM Timisoara nu a avut probleme cu modesta formatie din Transilvania, grupare care in sezonul trecut activ in esalonul secund, in prima runda a Ligii Nationale. CSU Alba Iulia a fost „sparring partner” in Ronat pentru detinatoarea Cupei Romaniei. „Leii” s-au impus cu o diferenta foarte mare si pentru…