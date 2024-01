Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de baschet SCM Timisoara disputa primul joc pe teren propriu din 2024, dupa trei deplasari consecutive. Ei intalnesc CSM Tg. Jiu, maine (sambata, 20 ianuarie), de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Miza intalnirii vizeaza punctele cu care se va merge in faza secunda a campionatului,…

- Etapa a 13-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin a programat in Sala Constantin Jude partida dintre SCM Timisara si campioana UBT Cluj. Dupa un meci pe care l-au condus de la inceput si pana la sfarsit, oaspetii s-au impus categoric, 66-96. Ardelenii au inceput cu un partial de 9-2, dar banatenii…

- SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara primește vizita campioanei, U-BT Cluj-Napoca, sambata (16 decembrie), in etapa a XIII-a a Ligii Naționale, Grupa A. Partida va avea loc de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Ardelenii sunt neinvinși in cele zece partide jucate pana acum in intrecerea interna,…

- Au intrat mai greu in meci, dar revenirea a fost perfecta. SCM Timisoara vine acasa cu o victorie de la Olomouc, in Cheia, unde s-a impus in derbiul rundei, 81-71. Gazdele au inceput perfect si s-au dus la 24-12, banatenii revenind, dar doar putin pana la pauza mare, ratand multe aruncari din afara…

- Timișoara se pregatește sa incheie Capitala Culturala cu o suita larga de evenimente, așa cum a fost și deschiderea. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, respectiv Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, reprezentanții principalelor instituții organizatoare se declara mulțumiți de ceea ce…

- Echipa de baschet a Timisoarei a pornit cu dreptul in returul Ligii Naționale de Baschet Masculin, sezonul regular. Leii din Banat au trecut de CSM Galați in deplasare in etapa a zecea, scorul final al confruntarii fiind de 88-79. Timisoara a reusit unul din cele mai bune meciuri ale sezonului, intr-un…

- Singurele campioane ale Romaniei la rugby din ultimii 12 ani, Baia Mare si Timisoara se intalnesc in meci direct cu calificarea in finala campionatului pe masa. Timisoara a avut timp de o luna sa pregateasca acest joc si a facut un antrenament comun si cu Steaua. De cealalta parte, „zimbrii” echipei…

- CSM Targu Mureș a invins sambata, 4 noiembrie, pe teren propriu, formația CSU Sibiu, cu scorul de 80-66 (21-18, 19-18, 13-11, 27-19), intr-un meci contand pentru etapa a 7-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Pentru gazde au punctat: Lowrance 14 (2×3), Gajovic 14 (1×3), Jeremic 13 (2×3), Person…