- CSA Steaua si CS Dinamo au obtinut victorii la scor, vineri, in deplasare, in etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby. Steaua a dispus de ACS Tomitanii Constanta cu 46-6, in timp ce Dinamo a trecut de Universitatea Cluj cu 52-30. Rezultate: CS Universitatea Cluj - CS Dinamo Bucuresti 30-52 (11-24)…

- Cupa Romaniei la rugby continua, in acest week-end, cu etapa treia, ultima a turului, care programeaza un singur meci, in Grupa A. Sambata, 17 aprilie, de la ora 14.00, pe terenul „Iuliu Hațieganu” din Cluj, gazda Universitatea primește vizita campioanei Romaniei și deținatoarei trofeului, CSM Știința…

- SCM Timisoara a fost depasita astazi in fief-ul celor de la CSM Stiinta Baia Mare in cea de-a doua etapa din Cupa Romaniei la rugby. Maramuresenii s-au impus cu 40-10 (33-3) la capatul unui meci pe care l-au controlat in majoritatea timpului. Cu ocazia acestui duel la oaspeti a (re)debutat Florin Vlaicu,…

- Cupa Romaniei, prima competiție din anul 2021 din rugbyul romanesc intern, continua sambata, 10 aprilie, cu etapa a doua, care programeaza meciuri in ambele grupe. Astfel, in Grupa A, CSM Știința Baia Mare va intalni pe teren propriu pe SCM Timișoara de la ora 11:00, in timp ce la București CSA Steaua…

- Municipalitatea a finalizat procedura de achiziție a lucrarilor de execuție pentru Cinematograful Studio. Lucrarile vor dura 18 luni, iar investiția se va ridica la 17 milioane de lei. Contractul de execuție a lucrarilor a fost semnat cu firma AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP S.R.L, impreuna cu MIST LIDER…

- Prima competiție din rugby-ul romanesc intern in 2021, Cupa Romaniei, a debutat, sambata, la Timișoara, cu un meci din Grupa A. Pe stadionul „Gheorghe Rașcanu”, SCM Timișoara s-a impus fara emoții in fața Universitații Cluj, scor 52-15 (33-0), obținand și bonusul ofensiv, informeaza Federatia Romana…

