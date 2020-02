Stiri pe aceeasi tema

- Eșec la limita in ultimul amical din pauza competiționala SCM Timișoara a pierdut meciul amical disputat aseara cu echipa maghiara Alba Fehervar. Ungurii s-au impus cu scorul de 76-74 (21-23, 16-18, 14-18, 25-15) in partida ce a avut loc in sala „Antonio Alexe” din Oradea. „A fost un test foarte util…

- „Leii din Banat” au avut parte de doua meciuri amicale inedite saptamana aceasta. SCM Timisoara s-a impus in ambele teste cu selectionata americana Overseas Scouting Combines, formata din jucatori in cautare de contracte. Ieri seara a fost 88-75 pentru elevii lui Dragan Petricevic, implicat si el in…

- „Baietii in ghete” nu au avut un meci deloc usor azi cu invitatii din Banatul Sarbesc. FK Radnicki Zrenjanin, din esalonul tert, a cedat greu pe sinteticul de la Baza 2, scor 1-3, cu ASU Politehnica. Ultimele doua goluri ale timisorenilor au venit spre finalul intalnirii. Cei de la Radnicki sunt pe…

- „Leii” din Banat au fost invinsi fara drept de apel de cei bihoreni in prima runda a fazei a doua din elita baschetului romanesc. A fost SCM Timisoara – CSM Oradea 61-83 dupa ce oaspetii si-au adjudecat trei dintre cele patru sferturi ale intalnirii. „Fratii” oradeni i-au ajutat indirect pe timisoreni…

- „Leii din Banat” nu au avut foarte mult noroc la imperecherile pentru turneul F4 al Cupei Romaniei. SCM Timisoara va intalni U-BT Cluj-Napoca chiar in fieful acesteia. CSM Oradea – Dinamo Bucuresti e celalalt duel pentru un loc in marea finala. Turneul Final Four al Cupei se disputa la Cluj, in 9 și…

- SCM Timisoara nu a reusit sa se impuna in duelul cu CSU Sibiu, in runda decisiva a primei faze a Ligii Nationale. „Leii” au cedat dramatic cu 80-84, insa au avut noroc deoarece una dintre rivalele la un loc in Top 6, SCMU Craiova a incheiat cu un esec meciul decisiv cu Oradea. „Leii din […] Articolul…

- SCM Timisoara a cedat fara drept de apel pe terenul celor de la CSM Oradea. Formatia pregatita de Dragan Petricevic a fost invinsa la o diferenta de 38 de puncte: 52-90. In ciuda esecului banatenii au sanse bune sa obtina accesul in Top 6. A doua clasata si-a adjudecat clar primul sfert in duelul „leilor”:…

- „Leii din Banat” au iesit castigatori la mare lupta in confruntarea cu trupa din Trivale. SCM Timisoara s-a impus cu 99-96 in fief-ul celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Troy Franklin jr. a fost cel mai bun om al oaspetilor. In urma acestui succes banatenii au ajuns la trei victorii stagionale din opt…