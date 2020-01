Stiri pe aceeasi tema

- Handbalul de Liga Naționala al Focșaniului a avut un an 2019 bun in ansamblu! A incheiat pe loc de play-off ediția de campionat 2018-2019 și a jucat in Final-Four-ul Cupei Romaniei. Au fost doua premiere absolute pentru o echipa de handbal seniori a Focșaniului, indiferent cu s-a numit aceasta in timp.…

- SCM Timisoara s-a impus cu scorul de 91-66 (24-7, 19-13, 17-23, 31-23), in aceasta seara, pe teren propriu, in fata gruparii BCMU FC Arges Pitesti, in prima mansa din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, luand astfel o optiune serioasa pentru calificarea la turneul Final Four. Timisorenii au castigat…

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- BCMU FC Arges Pitesti s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa ce a invins formatia CSM 2007 Focsani cu scorul de 87-59 (24-13, 20-12, 16-22, 27-12), in Trivale, in mansa secunda a turului al doilea. In prima mansa victoria a revenit…

- „Leii din Banat” au iesit castigatori la mare lupta in confruntarea cu trupa din Trivale. SCM Timisoara s-a impus cu 99-96 in fief-ul celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Troy Franklin jr. a fost cel mai bun om al oaspetilor. In urma acestui succes banatenii au ajuns la trei victorii stagionale din opt…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec stagional in Liga Nationala dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Dinamo Stiinta Bucuresti. „Leii din Banat” au cedat cu scorul de 64-81 dupa ce se apropiasera la un singur punct pe tabela de alb-rosii in sfertul al patrulea. Dupa doua victorii la rand tehnicianul…

- Ediția cu numarul 142 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum incearca doua spitale din Banat sa elimine „obiceiul”…

- SCM Timisoara incepe un nou sezon cu optimism in elita dupa problemele din afara parchetului in editia precedenta. „Leii” repreluati de Dragan Petricevic dau piept sambata in prima runda pe teren propriu cu una dintre rivalele pentru obtinerea unei pozitii de play-off, BCM U FC Arges Pitesti. Asa cum…