Stiri pe aceeasi tema

- Clasata pe locul doi in Seria a X-a la finalul sezonului regulat, CSM Zalau a obtinut calificarea la barajul de promovare in Liga a II-a, acolo unde Zalaul nu a mai avut echipa din 2005. Formatia condusa incepand din aceasta saptamana de George Zima, fostul antrenor al celor de la Sportul Simleu, se…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 511.290 doze, sosește luni in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech a ajuns luni, 29 martie, in Romania. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate…

- SCM Timisoara a cedat in cele din urma in jocul cu CSM Oradea, disputat in cadrul turneului Final 8 al Cupei Romaniei de la Cluj-Napoca. A fost 79-76 pentru „leii oradeni” dupa un duel pe muchie pana la ultimul sunet al sirenei. „Leii din Banat” au inceput bine duelul cu „Leii oradeni” si au condus…

- Luni, 22 februarie, sosește in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- „Leii din Banat vor reveni la inceputul lunii martie in BT Arena din Cluj, acolo unde au fost atat de aproape de un rezultat pozitiv cu echipa gazda marti. SCM Timisoara va evolua de aceasta data in Ardeal pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei, dar sortii nu au fost blanzi cu echipa pregatita…

- SCM Timisoara a inceput bine si a dus pe final o lupta palpitanta pentru victorie pe terenu celor de la U-BT Cluj-Napoca, gazda miniturneului la care au participat baschetbalistii alb-violeti in acest start de saptamana. Desi a avut si noua puncte avans pe tabela, „leii” nu au reusit sa incheie nici…

- SCM Timisoara nu a reusit sa lege victoriile dintre turneele de Liga Nationala. „Leii din Banat” au fost invinsi de CSA Steaua, scor 82-71, in primul joc din cadrul „reuniunii ardelenesti” de saptamana aceasta. „Leii” au inceput foarte bine jocul din Polivalenta de Cluj, conducand cu 19-12 la capatul…