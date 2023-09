Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din localitatea timișana Ohaba Lunga e acuzat ca a contractat lucrari de pietruirea unor drumuri deja asfaltate. Fapta ar fi avut loc inainte de alegerile locale din 2020, relateaza Opinia Timișoarei. Impreuna cu fostul primar va trebui sa dea explicații in fața procurorilor și viceprimarul…

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Paula Ciorobatca și Amalia Buftea, componente ale lotului Rugby Club Venus RIFIL, au participat la cursurile Academiei Naționale de Rugby, organizate la Timișoara. Au fost singurele fete dintre toți participanții. Cursurile s-au adresat celor pasionați de rugby și care intenționeaza sa iși faca o cariera…

- Viceministrul Secției de Promovare a CC al PCC, directorul China Media Group (CMG), Shen Haixioing, impreuna cu alți oficiali și artiști au inaugurat, vineri, Sezonul de creație artistica dedicat Jocurilor Asiatice din Hangzhou, Centrul Internațional de Radio al celei de-a 19-a ediții a Jocurilor Asiatice,…

- Recent, la Craiova s-a desfașurat Cupa Romaniei la atletism, competiție rezervata seniorilor și juniorilor U20. La intreceri au participat peste 250 de sportivi de la cele mai puternice cluburi din țara. Dintre sportivii suceveni, o comportare excelenta a avut Antonia Bodnariuc (20 de ani), atleta pregatita…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…

- SUCCES… CSM Vaslui, victorie la scor in Cupa Romaniei, la primul meci oficial din sezonul 2023-2024. Vasluienii au invins-o cu 8-0 (5-0) pe Gauss Bacau, in deplasare, in primul meci din grupele fazei regionale. Meciul decisiv pentru calificarea in finala fazei regionale 1 Nord-Est se va disputa la Vaslui,…