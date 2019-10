SCM Timișoara a câştigat în extremis pe terenul Stelei. Meciul s-a decis în ultimele secunde SCM Timișoara a obtinut doua puncte in prima deplasare a sezonului. „Leii” au fost condusi in majoritatea timpului pe tabela, dar au rasturnat scorul pe final si s-au impus la limita cu 83-81! Gazdele si-au acontat primele doua sferturi cu 25-18 si 24-21. Timisorenii au inceput sa recupereze pe tabela din sfertul al treilea si […] Articolul SCM Timișoara a castigat in extremis pe terenul Stelei. Meciul s-a decis in ultimele secunde a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

