Stiri pe aceeasi tema

- SuperLiga Feminina revine in acțiune la inceputul lunii martie dupa o pauza de aproximativ doua luni și jumatate! Ultima etapa a sezonului regular aduce fața in fața confruntari importante, unele chiar decisive in ceea ce privește lista finala a echipelor participante in play-off-ul SuperLigii. Derby-ul…

- Meciul FC Porto – Estrela, scor 2-0, din etapa cu numarul 22 din Liga Portugal, a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Galeno si Joao Mario, cu cate un gol si un assist, au fost decisivi in victoria „dragonilor”. Alb-albastrii pun presiune pe primele clasate, Benfica si Sporting. In aceeasi zi,…

- Duminica, 11 februarie, au avut loc inca doua confruntari contand pentru etapa a 25-a a SuperLigii de fotbal: AFC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 0-0 și FCSB – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-0 (FOTO). Ultimele doua jocuri sunt programate luni, 12 februarie: UTA Arad – FC Botoșani (de la ora 17:00) și…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Meciul FC Porto – Rio Ave 0-0 a putut fi urmarit, in format LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. Etapa a 20-a din Liga Portugal a fost deschisa de confruntarea Portimonense – Arouca 1-2. Liderul Sporting a avut amanat meciul din deplasare, cu Famalicao. Gazdele nu au putut organiza meciul din cauza lipsei numarului…

- In etapa a 25 a a Superligii, campioana Romaniei, Farul Constanta, aflata actualmente pe locul patru in clasament, cu 36 de puncte, va juca pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 15 penultimul , cu 16 puncte.Meciul e programat luni, 12 februarie, de la ora 20.00, urmand a incheia runda.Programul…

- Etapa cu numarul 21, ultima din acest an, a Superligii de fotbal s-a incheiat, vineri, cu jocurile Oțelul Galați-FC Botoșani 0-2 și Dinamo-FC Voluntari 1-0. In primele jocuri ale rundei s-au consemnat rezultatele: FC Universitatea Craiova 1948-Petrolul Ploiești 2-0, CSM Poli Iași-FCSB 1-3, UTA Arad-CS…

- FC Universitatea Craiova 1948 a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FC Voluntari, iar Petrolul Ploiești și Rapid București au remizat, scor 0-0, in primele meciuri din etapa cu numarul 20 a Superligii de fotbal. Runda continua, sambata, cu alte trei jocuri, respectiv UTA Arad-Farul Constanța…