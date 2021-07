Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- ASU Politehnica a anuntat astazi a doua achizitie a verii. Dupa Cosmin Birnoi, un alt mijlocas crescut in zona de vest, timisoreanul Adrian Zaluschi a semnat la randul sau o intelegere care se intinde pe durata a doua sezoane. „Zalu” se afla sub comanda antrenorului Dorin Toma inca de la reunirea alb-violetilor.…

- ASU Politehnica s-a impus fara probleme in primul test al verii, pe terenul „Auto” din Freidorf, scor 4-1 (3-0), cu nou promovata timiseana in „C”, Pobeda Star Bisnov. Dupa acest joc clubul timisorean a anuntat si prima mutare concreta a verii, inregimentarea pe doi ani de zile a mijlocasului Cosmin…

- ASU Politehnica s-a reunit azi pe canicula la arena „Stiinta”. Noul antrenor, Dorin Toma, a avut 34 de jucatori la prima sedinta de pregatire, dintre care zece nume sunt din afara clubului. Alb-violetii nu au anuntat noutati certe la capitolul sosiri, dar s-a modificat lista plecarilor. Romario Rus…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut biletele pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa doua victorii consecutive la inceputul acestei saptamani in sala „Dinamo”, gazda turneului. Dupa ce ieri SCM Politehnica a trecut fara probleme de divizionara secunda din Pitesti, astazi, jucatorii pregatiti…

- SCM Politehnica a fost invinsa azi de Dinamo in runda a 29-a a Ligii Zimbrilor. A fost 28-22 pentru bucuresteni chiar in sala acestora, locatia in care alb-violetii disputa ultimul turneu de campionat al editiei curente. Daca in urma cu doua zile alb-violetii au invins tot in sala „Dinamo” pe Fagaras…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…