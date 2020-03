Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violeții de la handbal joaca un meci special, de Ziua Femeii, cand intrarea va fi gratuita pentru doamne și domnișoare! SCM Politehnica intalnește duminica, de la ora 11, HC Dobrogea Sud Constanța intr-o partida ce conteaza pentru etapa a 22-a din Liga Zimbrilor. Nu sunt probleme medicale in lotul…

- ASU Politehnica infrunta peste doua zile Rapidul pe „Dan Paltinisanu” in Liga a II-a. Duelul echipelor cu galerii infratite se anunta unul frumos in tribune, fie si cu doar jumatate de arena disponibila din motive de siguranta. In teren, elevii lui Tavi Benga promit sa lupte pentru victoria care i-ar…

- „Baietii in ghete” au reusit in aceasta iarna cateva transferuri sonore la nivel de seniori. ASU Politehnica se gandeste insa si la urmatoarele sezoane iar in ultimul timp timisorenii au inceput sa priveasca si dincolo de propriul Centru de juniori. Din vara pe Bega e asteptat un tanar promitator tocmai…

- ASU Politehnica a inregistrat a cincea victorie a iernii astazi, la Baza 2, cu divizionara C Soimii Lipova. Golurile alb-violetilor au fost reusite in prima repriza, de Axente si Al. Munteanu. S-a incheiat insa 2-1, caci Codoban a inscris pentru vizitatori la ultima faza. Mircea Axente a deschis scorul…

- „Baietii in ghete” nu au avut un meci deloc usor azi cu invitatii din Banatul Sarbesc. FK Radnicki Zrenjanin, din esalonul tert, a cedat greu pe sinteticul de la Baza 2, scor 1-3, cu ASU Politehnica. Ultimele doua goluri ale timisorenilor au venit spre finalul intalnirii. Cei de la Radnicki sunt pe…

- SCM Politehnica a fost aproape de o surpriza frumoasa pe terenul liderului si detinatoarei la zi a titlului, Dinamo Bucuresti. Banatenii au condus si cu cinci goluri diferenta, dar au fost egalati in cele din urma, scor 23-23. Banatenii nu l-au avut pe banca la acest meci pe tehnicianul muntenegrean…

- SCM Politehnica a cedat dramatic pe teren propriu in disputa cu Potaissa Turda. Formatia ardeleana, mai bine clasata, a castigat cu 25-24 pe final gratie reusitei unui ex-alb-violet, plecat din cauza problemelor financiare, sarbul Milos Dragas. Prima parte, la fel ca intregul meci, a fost sub semnul…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…