Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Petre a semnat un contract pe o perioada de trei ani cu gruparea de pe litoral.Noul jucator al echipei Farul Constanta, atacantul Adrian Petre, s a alaturat lotului in cantonamentul de la Poiana Brasov.In varsta de 23 de ani si fost international Under 21 al Romaniei, Adrian Petre a semnat un…

- In conferinta care a avut loc odata cu fuziunea dintre FC Viitorul si Farul Constanta, Gica Hagi a anuntat ca a reusit sa faca si primele transferuri. Adrian Petre, fost la UTA, va semna cu noua formatie din Constanta, iar un alt nume supriza propus de „rege” este Marian Aioani, […] Articolul 6 JUCATORI…

- ASU Politehnica s-a reunit azi pe canicula la arena „Stiinta”. Noul antrenor, Dorin Toma, a avut 34 de jucatori la prima sedinta de pregatire, dintre care zece nume sunt din afara clubului. Alb-violetii nu au anuntat noutati certe la capitolul sosiri, dar s-a modificat lista plecarilor. Romario Rus…

- Desi nu a avut un sezon grozav de prima liga, jucatorii lui SCM Timisoara au atras atentia. Alexandru Olah si Mirel Dragoste au primit telegrame de convocare la echipa nationala pentru „dublele” cu Letonia si Belarus, jocuri din preliminariile FIBA Basketball World Cup 2023. Olah si Dragoste sunt prezente…

- Adrian Mutu (42 de ani), antrenorul de la FC U Craiova, spera ca un portar cu experiența sa se alature echipei sale. Oltenii negociaza transferul lui Laurențiu Branescu (27). Lotul oltenilor dispune de 3 portari in momentul de fața, unul singur avand peste 20 de ani: Sorin Mogoșanu (28), Mario Enache…

- ASU Politehnica a anuntat azi primele patru plecari dupa finalul stagiunii 2020-21. Croatul Stjepan Plazonja, sarbul Pavle Radunovic, precum si „autohtonii” Sergiu Popovici si Otto Hindrich nu mai continua in alb-violet. Primul si ultimul se aflau pe Bega sub forma de imprumut de la Hermannstadt, respectiv…

- SCM Politehnica a incheiat Liga Zimbrilor 2020-21 pe locul 9, in afara obiectivului stabilit de conducere inaintea startului de sezon. Acesta a fost motivul invoocat de Sport Club Municipal pentru „decizia incetarii unilaterale a Contractului de activitate sportiva incheiat cu domnul Vlad Caba„. Handbalistii…

- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…