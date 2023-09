SCM Politehnica, din nou „sparring partner” pentru Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obtinut prima victorie stagionala in editia 2023-24. Handbalistii alb-violeti si-au luat revansa pentru ultimele rezultate negative si s-a impus, la limita, in fata Stelei, scor 28-27. Ieri, in sala „Constantin Jude”, „cuplajul” timisorean de pe parchet a inceput cu victoria lui Poli…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

- Liga a III a. SERIA 4, etapa 2. Rezultate tehnice vineri, 1 septembrie 2023, ora 17:00CS Dinamo Bucuresti – FC Pucioasa 2-2Cristian Delciu (77), Costin Ciochina (87) / Mihai Enache (18), Tiberiu Calofir (90+2)sambata, 1 septembrie 2023, ora 17:00Tricolorul Breaza – Aro Muscelul Campulung Muscel 2-0Daniel…

- SCM Politehnica disputa duminica, de la ora 17, primul joc din noul sezon al Ligii Nationale. Handbalistii alb-violeti primesc in sala „Constantin Jude” vizita formatiei din Focsani. Va fi primul eveniment sportiv dupa ultimele lucrari la parchetul batranei arene. „Am adunat informații despre echipa…

- Targoviștea se pregatește pentru al doilea meci in nocturna din istoria sa și a Chindiei și primul dupa cel nefericit cu FC Voluntari, care a marcat inaugurarea stadionului ”Eugen Popescu”, dupa aproape patru ani de lucrari, dar și retrogradarea echipei in Liga 2. Marți, 8 august, de la ora 21:00, Chindia…

- Pana cand va prinde la public campania „Fa-ti singur un cadou frumos, cumpara un abonament la fotbal!”, anunțata de mesagerulneamt.ro , suntem in masura sa va dam o veste ieșita din comun. Un pietrean fundamentalist stabilit in Canada și-a cumparat abonament la loja (1.500 lei) pentru meciurile CSM…

- Vicecampioana Romaniei a facut, pana acum, trei transferuri in aceasta pauza competiționala, iar Damjan Djokovic și Alexandru Baluța deja au fost titulari in confruntarea de la Tg. Jiu. Mihai Stoica a dezvaluit ca mijlocașul de 20 de ani trebuie sa munceasca foarte mult in aceasta perioada pentru a-și…

- Echipa de fotbal FCSB va disputa prima partida de pe teren propriu din sezonul 2023 – 2024 al Superligii, cu Dinamo Bucuresti, pe stadionul Steaua, au declarat pentru AGERPRES, surse din cadrul CSA Steaua. „FCSB a depus o cerere pentru a disputa meciul cu Dinamo din etapa a doua pe stadionul Steaua,…