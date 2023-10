SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, pe parchetul puternicei Potaissa Turda. A fost 29-42 in deplasarea din runda a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Timisorenii au fost lipsiti in continuare de Cristian Fenici și Bogdan Baican, accidentați. Portarul Tomislav Stojkovic a tinut-o in joc pe Poli in primele minute. Dar gazdele nu […] Articolul SCM Politehnica a pierdut si la Turda. Alb-violetii sufera, dar au un convocat la lotul national a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .