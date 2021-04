Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- SCM Politehnica a inceput cu dreptul seria de jocuri consecutive pe care le va disputa la Cluj-Napoca. Handbalistii alb-violeti au trecut fara probleme de cealalta banateana din elita, CSM Resita, scor 32-21. Jocul din Sala Babes Bolyai nu a inceput rau pentru resiteni, care au condus in primele minute.…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Politehnica pregatește in aceste zile turneul de la Cluj. Va fi și momentul oportun de a vedea unde se afla echipa din punct de vedere valoric in acest moment, mai ales ca gruparea viola a fost incurcata rau in acest sezon de pandmia de coronavirus. Saptamana…

- SCM Politehnica are joi meci la Sf. Gheorghe cu Magnum Botosani. Alb-violetii au in continuare probleme de lot cauzate de coronavirus iar antrenorul Vlad Caba a apelat la ultimele antrenamente inclusiv la amatori. Cu toate acestea, timisorenii ar trebui in mod normal sa se impuna. Paius, Nastasie si…

- SCM Politehnica a incheiat turneul covasnean de la inceput de februarie cu o victorie. Dupa ce ieri a remizat cu puternica trupa din Turda, alb-violetii nu au mai avut azi emotii pe final cu CSM Vaslui, scor 31-26. Alb-violetii au facut o prima repriza solida si au condus cu cinci goluri in minutul…

- SCM Politehnica a remizat la Sfantu Gheorghe cu mult mai bine clasata Potaissa Turda dupa un meci foarte spectaculos si pe care a fost la un pas sa-l castige. Alb-violetii au prestat un joc solid, dar au irosit in ultimele momente ale partidei sansa de a lua toate punctele si s-a incheiat 25-25. Duelul…

- HC Dobrogea Sud II a sustinut astazi al doilea meci la turneul de la Cluj Napoca al Diviziei A.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta II a sustinut astazi meciul din etapa a cincea a Diviziei A, seria B, intalnind, la turneul de la Cluj Napoca, CSM Bucuresti II.Victoria i a apartinut…