- Atat baschetbalisii de la SCM Timisoara, cat si handbalistii de la SCM Politehnica au obtinut accesul in sferturile de finala ale competitiei K.O. De asemenea, in mod inedit, pentru ambele urmeaza in campionat confruntari acasa cu formatiile CSA Steaua. Elevii lui Pero Milosevic vor intalni in Cupa…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic a obtinut azi prima victorie „afara” in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica pierduse precedente doua jocuri disputate tot in deplasare in campionat, dar s-a impus acum cu 25-22 pe terenul celor de la CS HC Buzau. Timisorenii au avut un maraton de meciuri…

- Formatia AC Milan a invins, joi, a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa SPAL, in etapa a X-a a campionatului Italiei potrivit news.roUnicul gol al meciului a fost marcat de Suso, in minutul 63. In clasament, AC Milan este pe locul 10, cu 13 puncte, iar SPAL este pe…

- SCM Politehnica nu a facut o mansa secunda reusita pe terenul celor de la Olympiakos Pireu. Desi elevii lui Pero Milosevic au condus la pauza la doua goluri diferenta, acestia au incheiat meciul alergand dupa calificare. Grecii s-au impus insa cu 29-26, 58-57 la general si s-au calificat in turul III…

- Formatia FC Viitorul, pregatita de Gheorghe Hagi, a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa CFR Cluj, in etapa a XII-a a Ligii I. Cele doua echipe au acelasi numar de puncte in clasament, 24, fiind departajate doar de golaveraj: CFR Cluj - locul 1, 24 de puncte, golaveraj…

- SCM Politehnica a trait periculos in prima mansa din turul II preliminar al Cupei EHF. Handbalistii alb-violeti au fost condusi la cinci goluri diferenta de elenii de la Olympiakos Pireu. In ciuda absentelor trupa lui Pero Milosevic a reusit pe final sa arata ca merita sa fie cu banii la zi si s-a impus…

- ASU Politehnica a realizat una dintre surprizele rundei a X-a din Liga 2. „Baietii in ghete” au invins-o cu 3-0 (1-0) pe favorita FC Arges Pitesti dupa un meci care a adus aminte de duelul cu Petrolul din sezonul trecut. Ioan Mera, cu o „dubla”, si moldoveanul Artiom Zabun au marcat primele goluri pe…

- SCM Timișoara a caștigat ieri seara finala mica a Memorialului „Elemer Tordai”, al carui gazda a fost CSU Sibiu. Banatenii nu s-au confruntat cu gazdele caci au fost invinsi in semifinalele turneului amical de catre U-BT Cluj. Formatia pregatita de Dragan Petricevic s-a clasat, in schimb, pe locul 3…