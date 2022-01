Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica se va reuni azi pentru pregatirea restului sezonului. Handbalistii alb-violeti joaca mai repede urmatorul meci din Liga Zimbrilor, urmand sa o intalneasca miercuri, 26 ianuarie, in avans pe Potaissa Turda. Ardelenii au solicitat disputarea acestui meci mai repede, miercuri, 26 ianuarie…

- SCM Politehnica nu a mai avut emotii cu clujenii, care au produs in tur una dintre surprizele startului de sezon. Alb-violetii, aproape de formula de baza, au dominat si s-au impus cu penultima clasata Universitatea, scor 38-30 (20-15), dar raman la cumpana dintre ani pe pozitia a 12-a in Liga Zimbrilor.…

- Formatia de pe Bega a cedat la un gol diferenta in Vrancea, in prima runda a returului Ligii Zimbrilor. Gazdele au dominat prima parte, SCM Politehnica s-a apropiat periculos in ultimele minute ale intalnirii, dar CSM Focsani a ramas cu toate punctele, castigand cu 25-24. Atilla Horvath l-a avut la…

- SCM Politehnica nu a reusit sa provoace o surpriza la malul marii, la debutul antrenorului Buricea pe banca gazdelor de la Dobrogea Sud. Constantenii s-au impus cu 26-21 la capatul unui duel pe care l-au dominat si care a pus capat unui tur de cosmar in Liga Zimbrilor pentru banateni. Jocul a fost mai…

- Echipa de volei masculin SCM Zalau a invins miercuri, pe teren propriu, formatia Explorari Baia Mare, scor 3-0, in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Scorul pe seturi a fost 29-27, 25-21, 26-24. Al doilea sfert de finala, tot mansa tur, se va disputa miercuri, intre SCMU Craiova…

- Etapa a șaptea a Diviziei A1 la volei feminin a inceput cu o partida spectaculoasa disputata in sala Rapid. Campioana, CSM Targoviște, s-a impus cu scorul de 3-0, dupa un meci mai echilibrat decat arata scorul.CSM Targoviște a venit ca favorita la București, insa a intalnit o echipa decisa sa […] Articolul…

- SCM Politehnica a invins in runda a X-a a campionatului formatia CSM Bacau. Alb-violetii au reusit un numar record de goluri in meciurile oficiale ale echipei in acest sezon, impunandu-se cu 37-32. Un alt record, de aceasta data personal, a fost izbutit de golgheterul Marius Sadoveac, autor a 18 goluri…

- PSG a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-2 (2-0), in fata echipei Bordeaux, in etapa a XIII-a a campionatul francez Ligue 1.Au marcat: Neymar '26, '43, Mbappe '63 / Elis '78, Niang '90+2. Pe langa golul marcat, Mbappe a pasat decisiv la reusitele brazilianului. Neymar i-a…