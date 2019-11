Formatia pregatita de Pero Milosevic a obtinut azi prima victorie „afara” in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica pierduse precedente doua jocuri disputate tot in deplasare in campionat, dar s-a impus acum cu 25-22 pe terenul celor de la CS HC Buzau. Timisorenii au avut un maraton de meciuri in deplasare in ultimele saptamani. […] Articolul SCM Politehnica a intrerupt sirul nereusitelor in deplasare. Victorie la Buzau pentru handbalistii alb-violeti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .