Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de formatia cipriota Anorthosis Famagusta, scor 27-22 (14-7), in mansa tur din sferturile de finala ale EHF European Cup. Mansa retur va avea loc in Cipru, in 27 martie. Minaur Baia Mare s-a calificat…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub conducerea procurorilor de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.C., au facut 39 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta, Ilfov, Cluj, Vrancea si Bacau, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile…

- Formația ilfoveana și-a adjudecat, in premiera, trofeul dupa ce s-a impus, marți seara, la Cluj, in finala competiției, cu scorul de 72-65 (0-16, 23-14, 27-18, 22-17) in fața lui CSM Oradea. Marcu Badiu cu 20 de puncte, Vlad Moldoveanu (19) și americanul Anthony Hickey (17) au fost cei mai buni marcatori…

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa FC Arges, in etapa a XXV-a a Ligii I. Articolul CFR Cluj a invins FC Argeș si egaleaza FCSB in clasamentul Ligii I apare prima data in Someșeanul.ro .

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I. Articolul CFR Cluj a invins Sepsi, scor 1-0, in Liga I apare prima data in Someșeanul.ro .

- Liga Zimbrilor PREGATIRI… Handbalistii vasluieni au incheiat prima parte a pregatirilor pentru reluarea Ligii Zimbrilor. Elevii antrenati de Alin Bondar s-au antrenat in localitate, la Vaslui, iar primele sedinte de pregatire au fost de reacomodare la efort. In cea de-a doua faza a pregatirilor, CSM…

- Trupa antrenata de Mihai Silvașan joaca primul meci joi, e la ora 19:30, împotriva celor de la Dinamo. Formația din București este în mare forma și are patru victorii consecutive în campionat, inclusiv un succes împotriva celor de la SCM Craiova…