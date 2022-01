Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a inceput noul an cu o victorie obtinuta usor in deplasare, la Rapid. Banatenii s-au impus cu 79-61 (55-32) la capatul unui meci pe care l-au dominat si in care au condus constant echipa adversa cu peste 20 de puncte. Jocul din sala „Rapid” a fost primul al rundei a 13-a, asadar prima…

- SCM Timisoara nu a avut vacanta la baschet. Dupa esecul suferit in Cupa, la Craiova, pe 29 decembrie, alb-violetii au maine meci de campionat in capitala, cu Rapid. E primul joc din 2022 pentru o formatie de pe Bega iar elevii lui Dragan Petricevic au sansa sa inceapa anul calendaristic cu o victorie.…

- SCM OHMA Timisoara a avut sansa de a incheia anul cu o calificare in Final Four-ul Cupei Romaniei, dar a irosit-o dupa pauza partidei 2 din sferturi cu SCMU, la Craiova. Oltenii s-au impus mai ales dupa un sfert 3 „zdrobitor” si scorul final „de calificare” pentru gazde a fost 82-65 (34-33). „Leii din…

- SCM OHMA Timisoara a trecut fara probleme de CSA Steaua pe teren propriu in jocul din Liga Nationala la baschet masculin. „Leii” lui Dragan Petricevic s-au impus cu 84-66 dupa un meci in care nu au pierdut niciun sfert! Dupa esecul de la fotbal, bucurestenii au pierdut si duelul de sub panou de pe Bega.…

- HC Buzau incheie prima parte a campionatului Ligii Naționale duminica seara, cu un meci pe terenul celor de la CSM Vaslui. Dupa ce vor fi jucat, joi dupa-amiaza (amanunte pe www.opiniabuzau.ro), la Sala Sporturilor, cu CSM Bacau, baieții lui Pero Milosevic incearca sa obțina maximum posibil in fața…

- SCM OHMA Timisoara a cedat azi in etapa a 7-a a Ligii Nationale pe terenul puternicei U-BT Cluj-Napoca. „Leii din Banat” au tinut aproape de adversar pana in sfertul final, dar au fost depasiti in „Polvalenta” ardeleana, scor 88-98. Alb-violetii au evoluat in arena pe care nu cu mult timp in urma a…

- SCM OHMA Timisoara a obtinut al patrulea succes din cinci partide disputate in noua stagiune a Ligii Nationale. „Leii” au castigat destul de usor jocul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, o revelatie a startului de sezon, scor 95-72. „Leii”, al caror „principal” Dragan Petricevic a fost numit recent…

- Dinamo și Rapid s-au revazut sambata dupa o pauza de 6 ani, intr-un meci incheiat la egalitate, 1-1. Departe de incrancenarea de altadata, derby-ul a fost salvat de eurogolurile lui Torje și Carnat.