- Am participat astazi, in calitate de invitat de onoare, la inaugurarea celui mai modern complex sportiv din Transilvania – Sala Polivalenta Turda Arena. Il felicit, din suflet, pe omologul și colegul meu liberal, Cristian Matei, pentru aceasta investiție excepționala care, prin extensie, ofera șanse…

- Prin traficul zilnic al Clujului și-a facut loc și un pic de magie. O trupa și-a scos instrumentele și a organizat un concert ad-hoc, chiar pe o trecere de pietoni din centrul orașului. Ca sa nu incurce circulația tinerii artiști au sincronizat spectacolul muzical cu culoarea roșie a semaforului. ,,Sunt…

- Vreme mai rece decat ar fi normal la mijloc de martie se anunța pentru primele zile acestei saptamani in Transilvania. Apoi vremea se incalzește, iar temperaturile vor putea atinge valori de 16-18 grade. Doar 2 grade Celsius au fost luni dimineața la Dej și 1 grad la Cluj-Napoca. Ca și duminica, a fost…

- Fun Factory, East 17, Whigfield, Nana, C-Block, DJ Sash!, N&D și Andreea Banica vor concerta pe 7 iunie, la ediția de 10 ani a We Love Retro , cel mai mare retro party din Romania. Petrecerea, care va avea loc in BT Arena din Cluj-Napoca, va incepe la ora 20:00 și va dura pana dimineața. Accesul publicului…

- Pe 19 martie, de la ora 19:00, in Sala Auditorium Maximum a Academiei de Muzica ”Gheorghe Dima” va avea loc un concert caritabil susținut de Bigg Dimm a’Band, ansamblul Academiei Naționale de Muzica ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Evenimentul va fi moderat de catre Bogdan Bob Radulescu. Alaturi de…

- Pe sensul de iesire la camioane se lucreaza pe doua artere, iar timpul de asteptare este de 1.740 de minute in vama Halmeu, iar timpii de iesire din tara prin vama Petea este de 300 de minute, conform Agerpres. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au explicat,…

- In fiecare zi, echipa Direcției de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț previne și limiteaza situațiile de dificultate pe care le intampina o parte a membrilor comunitații locale. Intrucat aceste situații pot genera atat efecte temporare, cat și permanente, zilnic, se asigura servicii comunitare…

- Camera Deputaților a adoptat la jumatatea lunii februarie a acestui an un proiect care prevede ca examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere sa poata fi dat oriunde in țara, nu numai in localitatea de domiciliu a candidaților.