Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea impozitului de 19% pe dulciuri transforma fiecare placere zaharoasa intr-o aventura fiscala, forțand producatorii sa joace alchimia cu rețetele pentru a evita taxarea. Se pare ca guvernul vrea sa ne indulceasca viața cu o doza de ironie fiscala. The post IMPOZITE Zaharul, noua ținta fiscala…

- Preturile la zahar brut sunt asteptate sa inregistreze un salt anual de aproape 20% in 2024, pe masura ce piata mondiala va ajunge intr-o situatie de deficit in urmatorul sezon, arata rezultatele unui sondaj efectuat de Reuters.Livra (0,4536 kilograme) de zahar ar urma sa incheie anul la o cotatie de…

- Prețurile de la notar se schimba! Sa ajungi la divorț este mai costisitor de luna aceasts Mai mult decat atat, daca mai ai și copii minori, trebuie sa scoți o mica avere din buzunar. Nu doar desparțirile iși maresc onorariile, ci și o mulțime de alte procese care trebuie legalizate. CITEȘTE…

- Șoferii din Romania au parte de vești extrem de proaste! Prețurile carburantului, respectiv benzina și motorina, au crescut in luna ianuarie 2024. Acest lucru vine in contextul in care o majorare a prețurilor carburanților genereaza creșterea costurilor in majoritatea domeniilor economice, iar scumpirile…

- Protejarea consumatorilor de gaze naturale in anul 2022 a determinat aprobarea in Romania a unei legi care suspenda prețul din contracte și aplicarea unui preț plafonat de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici, cu plata de la bugetul de stat a diferenței intre costurile de achiziție ale furnizorilor…

- Daca v-ați facut lista cu planuri și dorințe pe anul 2024, cu siguranța ați trecut acolo și o viața mai buna! E fix ca in bancul ala care zice ca daca vrei sa il faci pe Dumnezeu sa rada, spune-i planurile tale. Teoretic, politicienii jura ca in 2024 nicio taxa nu crește. E totuși an electoral, iar…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca șase luni. „Vom decide prelungirea plafonarii cu inca șase luni a polițelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se va adauga doar rata inflației de maximum…

- Șoferii romani vor avea parte de o surpriza de la 1 Ianuarie 2024. Noile masuri adoptate de Guvern confirma faptul ca de anul viitor vor crește și amenzile pentru greșelile facute in trafic. Mai mult decat atat, Executivul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda. Conform proiectului de…