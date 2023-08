Schimbări radicale de temperatură: tornade în România Ciclonul din Slovenia a intrat in țara noastra, ceea ce va provoca schimbari radicale de temperatura. Fenomenul este determinat de faptul ca Romania se afla la contactul a doua mase de aer cu temperaturi opuse. Avem influența unui camp de presiune joasa care aduce aer foarte rece din spre nord-vestul Europei. Practic, masa de aer rece deja a intrat in Romania și la contactul ei cu masa calda avem aceste instabilitați foarte puternice, de unde și codurile respective, potrivit Stiripesurse.ro . Luna August 2023 incepe furtunos, cu multe instabilitați, chiar cu contraste foarte mari intre regiuni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

