Pentru necunoscători…

Pentru necunoscători… Un cititor m-a întrebat ce părere am despre o postare apărută pe pagina senatorului PNL Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș. Nu urmăresc pagina alesului maramureșean, dar am fost curios să văd despre ce vorba. Și m-am uitat. Și am văzut că, de fapt, e o postare a lui Liviu Marian Pop, fost senator, fost […] Source [citeste mai departe]