Vești rele pentru funcționarii ANAF, care vor fi sancționați pentru relația cu cetațenii. Mai exact, angajații instituției primesc risca sa fie amendați daca nu respecta termenele si obligatiile ce le revin in relația cu cetațenii. Ce pațesc cei care aplica executarea silita in mod abuziv. Amenzi pentru funcționarii ANAF Funcționarii ANAF risca sa fie amendați […] The post Schimbari majore pentru funcționarii ANAF. Primesc amenzi pentru executarea silita abuziva appeared first on Puterea.ro .