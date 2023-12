Schimbări lege vânzare terenuri agricole! Se schimba legislația ce vizeaza terenurile compuse dintr-o suprafața aflata in intravilan și o suprafața in extravilan, cu destinația agricola. Comisia pentru Agricultura din Camera Deputaților a votat pentru raportul de adoptare a unui proiect ce vizeaza schimbarea legislației privind vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan. Proiectul, care a trecut de Senat in septembrie 2022, dorește sa clarifice cadrul legal existent, in condițiile in care, in practica, au aparut numeroase probleme și interpretari. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

