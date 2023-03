Schimbări la legea alocațiilor pentru copii. Părinții vor primi mai mulți bani Se anunța schimbari la Legea alocatiilor pentru copii, venite in avantajul acestora, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Senat. Noutatea este ca parinții ar putea beneficia de mai mulți bani la nașterea unui copil, dupa ce mai mulți parlamentari au propus ca dreptul la alocația de stat pentru cei mici sa fie stabilit chiar din […] The post Schimbari la legea alocațiilor pentru copii. Parinții vor primi mai mulți bani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

