Stiri pe aceeasi tema

- Recomandarea vine la pachet cu o serie de alte masuri. Legat de ideea dușului in doi, ministrul a spus ca, citez: „Știu ca dușul in doi nu mai este confortabil pentru toata lumea dupa o anumita varsta. Cu toate acestea, propunerea este cat se poate de serioasa. Personal, deja mi-am schimbat comportamentul”.Pe…

- Recomandarea vine la pachet cu o serie de alte masuri. Legat de ideea dușului in doi, ministrul a spus ca, citez: „Știu ca dușul in doi nu mai este confortabil pentru toata lumea dupa o anumita varsta. Cu toate acestea, propunerea este cat se poate de serioasa. Personal, deja mi-am schimbat comportamentul”.Pe…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recunoaste ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6- si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat joi, 5 septembrie, ca va solicita, la Bruxelles, decuplarea pretului gazului natural de pretul la energia electrica. Virgil Popescu a subliniat ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. Virgil Popescu vrea decuplarea pretului gazului natural de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi, dupa ședința de Guvern ca modificarea pragurilor pana la care factura la energie a populației va fi compensata, de la la 300 de KWh la 255 KWh, este o incercare de a ”stimula populația sa faca o economie”.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, joi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementari care se vor aplica pana pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrica și gaze naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca „e prea mult sa facem speculații” pe tema schimbarii sale din funcție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Al treilea ministru despre a carui remaniere se vorbește este Virgil Popescu, Ministrul Energiei. Au fost voci care au contestat unele masuri luate, insa schimbarii sale s-ar opune insuși președintele Iohannis.