- Catalin Bordea și Nelu Cortea au caștigat „America Express”, show ce s-a incheiat recent, la Antena 1. Invitat in podcastul lui Damian Draghici, Bordea a vorbit și despre experiența pe care a trait-o la America Express. Comediantul a trait o serie de intamplari la care nu se aștepta, din acest motiv…

- Catalin Bordea a inceput sa mearga la terapie imediat ce s-a intors de la America Express – Drumul Aurului. Comediantul a recunoscut problemele cu care se confrunta și a cerut ajutorul unui specialist. Catalin Bordea și Nelu Cortea au caștigat show-ul America Express – Drumul Aurului, iar experiența…

- A fost anuntat castigatorul finalei America Express! Momentul mult asteptat i-a tinut pe toti cu sufletul la gura, pana la capatul cursei de pe Drumul Aurului. Dupa doua luni pline de emotii, aventura si culoare, ce i-au purtat pe concurentii emisiunii de la Antena 1 prin Mexic, Guatemala și Columbia,…

- In ediția de aseara, „America Express”, concurenții au avut parte de o cursa spectaculoasa insa doar o echipa a obținut mult ravnita imunitate in ediția de pe Drumul Aurului difuzata pe 6 martie 2023.Cele 5 echipe ramase in competiția America Express și-au dorit cu inverșunare sa obțina ultima imuniatate…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați de la America Express, dupa o luna de aventuri in Mexic și Guatemala. Chiar inainte de plecarea spre Columbia, cei doi au pierdut cursa pentru ultima șansa și au parasit competiția America Express, in lacrimi. In ediția America Express din 22 februarie…

- Catalin Bordea și-ar fi dorit sa participe la America Express – Drumul Aurului alaturi de soția sa, insa Livia s-a razgandit in ultimul moment. Nelu Cortea este cel care l-a insoțit pe comediant in show-ul de la Antena 1. Catalin Bordea a marturisit ca trebuia sa faca echipa la America Express cu soția…

- Catalin Bordea a povestit ca a trecut prin momente grele la America Express. Comediantul și partenerul sau, Nelu Cortea, au povestit detalii din culisele show-ului. Care a fost cel mai dur moment din emisiune.

- Aventura din America Express a inceput cu drumuri in cautarea ”comorilor” din Mexic, care s-au dovedit a fi pline de provocari și emoții puternice pentru concurenții din acest sezon al celebrei competiții de pe Antena 1. Catalin Bordea și Nelu Cortea au fost opriți de poliție, in timp ce Catalin Scarltescu…