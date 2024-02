Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a bifat un nou „record” in aceasta perioada mai gri a existentei. Altadata un partener mai degraba de „sparring” pentru alb-violeti, la fel cum era si Clujul, CSU Suceava a castigat ieri a doua oara in sala „Constantin Jude” in decurs de aproximativ 48 de ore. A fost acum 35-32 pentru…

- SCM Politehnica a fost invinsa ieri pe terenul Universitatii Cluj, scor 27-29, in runda a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin. In urma esecului alb-violetii au cazut o pozitie in clasament, fiind acum pe 11. Handbalistii timisoreni nu au reusit sa lege rezultatele. Dupa victoria datatoar de…

- Handbaliștii de la CSU Suceava au revenit la antrenamente dupa aproape o luna de vacanța. La prima ședința de pregatire desfașurata in sala de la Liceul cu Program Sportiv a participat tot lotul de jucatori, lipsind motivat doar cei șase handbaliști de perspectiva aflați in cantonament cu echipa ...

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, este un apropiat al sportului sucevean. Dupa ce in urma cu o luna și jumatate, a fost prezent la festivitatea de premiere a Cupei Monitorul, fostul jucator de Cupa Davis al Romaniei a ales sa sarbatoreasca trecerea dintre ani tot in județul ...

- Un locuitor din Suceava s-a trezit cu datorii la banca dupa ce a sunat la un numar de telefon gasit pe Facebook. Polițiștii au intocmit dosar penal privind comiterea infracțiunilor de inșelaciune.

- Un barbat din Suceava s-a trezit dator la banca cu 37.800 lei și a pierdut 3.750 lei dupa ce a sunat la un numar de telefon de pe Facebook, la un anunț care promitea caștiguri fabuloase in schimbul unor investiții in acțiuni Romgaz, scrie Obiectiv de Suceava. Citește și: O femeie va primi despagubiri…

- Organizarea evenimentelor de marcare a 105 ani de la Marea Unire vine „la pachet" și cu o serie de restricții de circulație in zona centrala a municipiului Suceava, unde populația este așteptata sa vada parada militara, depunerea de coroane și jerbe de flori, expoziția de tehnica de ...

- FCU Craiova o intalnește luni, de la ora 17.30, pe teren propriu, pe Sepsi Sf. Gheorghe, intr-o partida contand pentru etapa 17 din Superliga. Descopera oferta Superbet pentru partida cu Sepsi! Disputa din Banie va fi arbitrata de Rareș Vidican (Satu Mare), ajutat la cele doua linii de asistenții Sebastian…