- Emisiunea „Romania 9”, realizata la postul public TVR 1 de jurnalistul Ionuț Cristache a fost mutata, de la ora 21.00, la ora 17.00, anunța PaginadeMedia.ro . Intr-o reacție pentru G4Media , Ionuț Cristache susține ca nu a fost informat in scris privind aceasta decizie și nici motivele ei, dar i s-a…

- Subiectul pensiilor este unul din elementele de baza in politicile fiscale PNL. Inca de anul trecut, fostul premier Ludovic Orban vorbea despre reforma in sistemul de pensii. Odata cu presiunile puse de Bruxelles asupra reformelor din Romania, noi polemici pe aceasta tema au aparut in spațiul public.…

- Celebra emisiune-concurs ”Romanii au Talent” a intrat din weekend in faza semifinalelor. Peste un milion de romani s-au uitat vineri seara la prima semifinala din sezonul 11 al popularului show de televiziune. Numai ca PRO TV a facut modificari in grila de programe, incepand de astazi, 17 mai 2021.…

- Conform unie Hotarari emise anul acesta, Romania va incepe eliberarea carților de identitate electronice in 2021. Documentul va fi emis in temeiul noii legislații aprobate recent de președintele Klaus Iohannis. Noile carți electronice de identitate au mai multe modificari, anunța oficialii M.A.I. Noile…

- Surpriza uriașa din partea lui Dan Negru. Ce cadou a decis regele audiențelor din Romania sa le faca fanilor sai duminica, 4 aprilie. Ce proiect lanseaza vedeta de televiziune. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvaluit secretul succesului sau. Dan Negru, surpriza majora pentru fanii lui De 20 de ani…

- Andrei Baciu, secretarul de stat in cadrul Ministerului de Sanatații, a vorbit in cadrul unei emisiuni la Digi24 despre vaccinul Johnson & Johnson. Acesta a precizat cand va veni in Romania și cum va fi administrat oamenilor. Mai mult, din luna aprilie, vaccinarea se va putea face și la medicii de familie.…

- Noua veste pentru bugetarii din Romania! S-a anunțat o schimbare majora pentru categoria aceasta de angajați. Care este beneficiul dupa un an de la izbucnirea pandemiei? Iata mai multe detalii! Schimbare pentru bugetari! Ce beneficiu au dupa un an de pandemie? A trecut puțin peste un an de la izbucnirea…

- Daniel David a devenit rector al Universitații Babeș-Bolyai anul trecut, primul sau mandat ca rector a coincis și cu primul an de pandemie. Daniel David s-a axat foarte mult pe adaptarea la predarea online. Acesta este de parere ca ar trebui pastrata și dupa trecerea crizei mondiale. Inovație in sistemul…