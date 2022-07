Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat semnarea unui ordin care stabileste obligativitatea unei ponderi de participare de minimum 40% a sportivilor romani, din totalul participantilor la competitiile sportive nationale oficiale, in sporturile de echipa. „Sportul, prioritate nationala! Pentru a ajuta echipele noastre nationale, sportivii romani trebuie sustinuti si prioritizati. Multumesc federatiilor pentru consultarile in luarea acestei decizii si multa bafta in implementarea ei!„, a notat Eduard Novak pe Facebook. The post Schimbare majora in sporturile din Romania: „40 la suta dintre…