- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de decorare a sefului Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Costica Alexandru Mirsu, dar si a Drapelului de Lupta al Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul".Seful statului i-a conferit viceamiralului Costica Alexandru Mirsu Ordinul…

- bull; Printre subiectele de discutii s a numarat si situatia de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, s au intalnit astazi, la sediul MApN, cu comandantul Corpului Aliat…

- Generalul de brigada Cristian Dan este noul comandant al Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est, ceremonia de preluare a comenzii avand loc, vineri, in prezenta seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu.

- Echipa medicala a MApN de sprijin impotriva Covid-19 s-a intors din SUA Arhiva Foto: Petruța Obrejan Echipa Ministerului Apararii care s-a aflat în misiune de sprijin sanitar în statul american Alabama, în contextul pandemiei de COVID-19, a revenit astazi în țara. La…

- Primul-ministru al Romaniei, Ludovic Orban, ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au participat luni, 25 mai, in Baza 90 Transport Aerian, la ceremonia…

- Personal medical militar si specialisti CBRN din Armata Romaniei executa o misiune in SUA pentru a oferi sprijin autoritatilor din statul Alabama.Primul ministru al Romaniei, Ludovic Orban, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian…

- Militarii romani care au asigurat prima rotatie a Detasamentului "Carpathian Pumas" in cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU de Stabilizare in Republica Mali MINUSMA au revenit in tara vineri, 8 mai, dupa aproximativ sapte luni de misiune, cu o cursa aeriana speciala TAROM, contractata de…