Schimbare la comanda Flotilei Fluviale Mihail Kogalniceanu din Braila

- Mii de galațeni au participat pe Faleza Dunarii la festivitațile prin care a fost marcata „Ziua Marinei”, sarbatoarea tradiționala a Galațiului, orașul in care foarte mulți locuitori sunt marinari sau constructori de nave. Legatura Galațiului și a galațenilor cu marinaria este una foarte puternica,…

- Festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Romane, programate pentru astazi la Constanța, se vor desfașura dupa programul stabilit, a anunțat purtatorul de cuvant al Statului Major al Forțelor Navale, colonelul Corneliu Pavel, scrie Rador.Precizarea a fost facuta dupa incidentul de ieri dimineața cand…

- Manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane vor incepe sambata, 5 august, in Braila si Tulcea, si duminica, 6 august, in Galati, orase cu rezonanta in istoria Fortelor Navale Romane, informeaza Biroul de Relatii Publice al Flotilei Fluviale.

- Președinte PNL Braila, deputat Alexandru Popa, lanseaza un atac la adresa lui Mihai Tudose, pe care il acuza ca vede doar raul de la PNL, nu și „strigoii roșii din propria curte social-democrata”. Liderul marcant psd Mihai Tudose simte nevoia sa-și apere președintele, Marcel Ciolacu, de atacurile unor…

- Romania și Portugalia au predat Italiei, in cadrul unei ceremonii care a avut loc marți, in Baza Aeriana din Siauliai, Lituania, conducerea celei de-a 63-a rotații a misiunii de aparare a integritații spațiului aerian al Țarilor Baltice, desfașurata sub comanda NATO. Cele doua națiuni aliate – Romania…

- Contraamiralul de flotila Liviu Coman, locțiitor al șefului Statului Major al Fortelor Navale, explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, care sunt punctele forte și minusurile forțelor pe care le conduce, dar și care ar fi armele cu care Romania ar putea descuraja orice potențial inamic.