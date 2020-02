Stiri pe aceeasi tema

- USR Suceava și-a desemnat reprezentanții la alegerile pentru Consiliul Județean Suceava. Timp de trei zile, 120 de delegați ai membrilor USR din județul Suceava au ales, prin vot secret, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și lista pentru consilierii județeni. Prezența…

- Timp de 3 zile(1-3 februarie) 120 de delegati ai membrilor USR din intreg judetul Suceava isi aleg prin vot democratic candidatul la functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava si lista de candidati pentru consilierii judeteni. Pentru candidatura la functia de presedinte CJ avem 5 candidati…

- In cadrul Adunarii Generale a Organizației Campina a Partidului Prahova in Acțiune desfașurata vineri, 31 ianuarie 2020, Daniel Ionița a fost desemnat candidatul Partidului Prahova in Acțiune pentru Primaria Municipiului Campina. Adunarea Generala a votat și Biroul Local, format dintr-un președinte,…

- Dupa alegerile interne ce au avut loc in aceasta luna, PLUS Bacau și-a desemnat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Bacau. In cursa interna s-au inscris 6 candidați, iar cele mai multe voturi le-a strans Cristian Ghingheș. Ghingheș... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aseara, in cadrul competiției interne a Partidului Națonal Liberal, a fost desemnat candidatul pentru ocuparea postului de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, la alegerile locale din acest an. In conformitate cu decizia Biroului Politic Județean, candidatul desemnat prin vot de catre…

- Candidatul principalului partid de opozitie, fostul premier social-democrat Zoran Milanovic, va fi viitorul presedinte al Croatiei, invingand-o pe Kolinda Grabar-Kitarovic, actualul lider, potrivit unui exit poll prezentat duminica seara de televiziunea de stat si citat de Reuters.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat in sedinta de marti candidatul pentru functia de vicepresedinte al Consiliului pentru anul 2020, in persoana procurorului Tatiana Toader.Prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Tatiana Toader…

- Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a acuzat PPDA de tradare, dupa ce doi consilieri raionali ai PPDA din Causeni, Nicolae Ermurache si Rodica Popa, au refuzat sa voteze candidatul PAS la functia de presedinte al raionului Causeni si au ales sa voteze pentru candidatul PDM.