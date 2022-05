Schimbă jocul sau nu? Șeful armatei SUA despre utilizarea de către Rusia a armelor hipersonice Utilizarea de catre Rusia a armelor hipersonice in Ucraina nu are efecte cu adevarat semnificative sau care sa schimbe jocul in Ucraina, considera șeful armatei SUA, generalul Mark Milley, potrivit CNN . „In afara de viteza armei, in ceea ce privește efectul acesteia asupra unei anumite ținte, nu vedem efecte cu adevarat semnificative sau care sa schimbe jocul pana in prezent ținand cont și de livrarea unui numar mic de arme hipersonice pe care le-au folosit rușii”, a declarat Milley. Un inalt oficial american din domeniul apararii a declarat marți ca Rusia a lansat pana acum intre 10 și 12 rachete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

