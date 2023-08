Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit, iar alti doi au fost salvati si transportati la spital, dupa ce s-au aventurat in marea agitata, la Mamaia. Oamenii aflati pe plaja au format un lant uman pentru a-i salva. Medicii au incercat mai bine de o ora sa ii resusciteze pe cei trei oameni adusi la mal inconstienti, insa…

- Sa vezi și sa nu crezi! Pe litoralul romanesc au fost filmate scene incredibile zilele trecute. Mai mulți oameni s-au imbulzit și chiar s-au luat la bataie pentru o porție de mancare. Imaginile au fost filmate de un turist și incarcate pe rețelele de socializare.

- Foarte mulți romani prefera sa-și petreaca vacanța pe litoral. Exista o plaja care pare ca e rupta din rai. Anual, aceasta este magnet pentru turiști. Printre motivele care-i fac pe turiști sa se intoarca se numara: vegetația luxurianta, malurile inalte de pamant și marea turcoaz te poarta cu gandul…

- Ultimele teste efectuate de reprezentanții Directiei de Sanatate Publica (DSP) Constanta arata o concentratie ridicata de E.coli in Marea Neagra, in statiunile Mamaia, Eforie Nord si Navodari.Medicii spun ca acest lucru se intampla din cauza aglomeratiei, dar si a oamenilor care folosesc marea drept…

- Litoralul romanesc cu arome orientale! Este alegerea pentru care opteaza tot mai multi turisti care ajung la malul Marii Negre. Bucataria turceasca, una dintre cele mai colorate, cu cele mai intense si bogate condimente din intreaga lume castiga tot mai multi adepti. Dincolo de preparatele gustoase,…

- Un turist roman care a avut oportunitatea sa exploreze atat litoralul Greciei, cat și cel romanesc in acest an, a facut o comparație intre cele doua destinații foarte populare printre turiștii din Romania. Cu toate acestea, concluzia sa este surprinzatoare.Un turist roman a ajuns la concluzia ca…

- O femeie din Iași s-a intors acasa cu un gust amar, dupa o vacanța la Mamaia. Femeia a povestit in mediul online ce experiențe a avut in celebra stațiune de pe litoralul romanesc al Marii Negre. Ce a gasit pe plaja. Ce spune o turista despre vacanța in Mamaia In ultimii ani, litoralul romanesc al […]…

- Sezonul a pornit pe litoralul romanesc, iar bataia de joc este in floare. Oamenii se plang de sumele uriașe pe care trebuie sa le scoata din buzunar pe mancare, cazare, șezlonguri.Se pare ca și intr-o stațiune mai modesta, cum este cea din Eforie Nord, lucrurile au luat-o razna.Un roman s-a aratat revoltat…