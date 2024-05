Stiri pe aceeasi tema

- "Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila si echipaje specializate, pentru limitarea si lichidarea unui mic incendiu izbucnit intr-o cladire din municipiul Vaslui, situata pe strada Mihail Kogalniceanu, precum…

- Un incendiu a fost inregistrat, luni, la Parchetul Vaslui, unde o angajata ar fi dat foc unor documente si ar fi incercat sa se sinucida, potrivit unor surse. ‘Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila si echipaje…

- Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) au intervenit in forta intr-o locuinta din centrul Capitalei, dupa ce o femeie a anuntat ca a fost amenintata de fratele sau. Barbatul a fost agresiv si cu forțele de ordine, fiind impuscat de unul dintre politisti. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul…

- Scene șocante in plina strada, in Turnu Severin. Un adolescent și-a injunghiat iubita, apoi, cu același cuțit, a incercat sa iși puna capat zilelor. Cei doi sunt elevi la Colegiul Național „Traian”, iar nefericita intamplare a a vut loc in zona Castelului de Apa.

- O angajata a unui restaurant dintr-un mall din Cluj-Napoca a fost filmata in timp ce mananca cu mainile goale din preparatele puse in vitrina, la vanzare. Mai mult, gusta și ciorba direct cu polonicul, dupa care il pune, fara nicio jena, la loc in cratița. Dupa ce imaginile au fost publicate, inspectorii…

- Pompierii au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la un vagon de tren, la Titu, in judetul Dambovita. ”Interventie in cazul unui incendiu produs la un vagon de tren in orasul Titu. Din primele informatii fara victime”, a anunțat ISU Dambovita. Pentru stingerea incendiului…