- Un echipaj SMURD a fost agresat, joi seara, in cartierul targumureșean Valea Rece. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, in urma unei intervenții medicale avuta la ora 20.11 pe strada Valea Rece "echipajul SMURD…

- Doua persoane se afla in pericol de inec, pe o plaja din municipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, pe plaja Santa Maria Bay din municipiul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre doua persoane care se afla…

- Incendiul izbucnit la coloana de sinteza de la instalatia de amoniac a Combinatului Chimic Azomures a fost lichidat, urmand ca o echipa experti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul inspectorului general, sa se deplaseze la Targu Mures, anunta Departamentul pentru…

- Incendiu in municipiul Constanta.Pomperii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu la un adapost, pe strada Revolutiei.Misiunea este in dinamica. Sursa foto cu rol…

- O fata de 14 ani, din localitatea Valea Rece, a fost transportata in stare grava la spital, cu arsuri pe corp, dupa ce rumegusul cu benzina, cu care incerca sa aprinda focul in centrala termica, i-a explodat in fata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Potrivit…