Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a agresat-o pe fosta concubina, pe o strada din Sectorul 5. Femeia s-a incuiat in masina, pentru a evita interactiunea cu barbatul, iar acesta s-a urcat pe capota masinii, lovind cu picioarele. ”La data de 12 martie 2024, politisti…

- Un barbat a fost filmat cum sare cu picioarele pe capota masinii fostei sale iubite si ii sparge parbrizul, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. ”La data de 12 martie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17 Politie au retinut un barbat, in varsta…

- O crima infioratoare a avut loc in localitatea ieșeana Heleșteni. Dupa ce l-a omorat pe partenerul fostei sale iubite, un barbat a recurs la un gest extrem și s-a spanzurat. Din primele informații ale anchetatorilor, se pare ca gestul a venit din cauza geloziei.

- O femeie a fost gasita inconștienta, duminica, in scara unui bloc din Centrul Vechi din Capitala, dupa ce a fost batuta cu salbaticie. Agresorul nu a fost prins. Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei - Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi au fost sesizați duminica dimineața, in jurul orei 5.40,…

- O șoferița a fost amenințata, cu o arma pe o strada din Capitala. Cazul a avut loc in sectorul Buiucani, in urma unui conflict in trafic. Femeie s-a plans poliției pe o alta șoferița a unui „Mercedes”, dupa ce aceasta a scos un pistol pe geam și l-a indreptat in direcția ei.

- Neamțul Alexander Zverev (26 de ani, 6 ATP) va fi judecat in Germania pentru agresiune fizica asupra fostei iubite, care are origini romane. E vorba de un recurs facut de jucatorul de tenis dupa ce in octombrie 2023 a fost amendat cu 450.000 de euro. Aflat in Melbourne, pentru Australian Open, Alexander…

- O femeie a fost gasita vineri moarta in Sectorul 2 al Capitalei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și polițiștii din Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei fac cercetari.Polițiștii de la Secția 8 au fost sesizați vineri, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul ca,…

- Un incident șocant de umilința la adresa unei proaspete mamici a avut loc la Spitalul Județean din Baia Mare, unde o femeie a fost externata in condiții umilitoare, purtand doar un halat și șlapi, cu bebelușul ei in brațe. Scenele au fost calificate drept „revoltatoare” de catre comunitate și au ridicat…