- Tottenham - West Ham, partida ce face parte din etapa cu numarul 31 din Premier League, se joaca azi, de la ora 22.15. In weekend, fiecare dintre cele doua formații a evoluat pe teren propriu, fara sa reușeasca sa caștige. Spurs a remizat cu Manchester United, scor 1-1, in vreme ce West Ham a pierdut…

- Atacantul echipei Tottenham Hotspur, Harry Kane, va reveni pe teren la aproape sase luni dupa ce a suferit o accidentare la coapsa stanga in urma careia a fost supus unei interventii chirurgicale, a anuntat joi antrenorul lui Spurs, Jose Mourinho.''Kane s-a antrenat foarte bine. El va fi titular vineri…

- ​Adrian Mutu a fost protagonistul unui material BBC, în care a vorbit despre problemele pe care le-a avut la Chelsea si a precizat ca îsi doreste o cariera de antrenor cel putin la fel de buna precum cea de jucator."Ian Walker de la Leicester nu a avut nicio sansa. Mingea, lovita…

"Ian Walker de la Leicester nu a avut nicio sansa. Mingea, lovita cu putere si efect, a trecut pe langa degetele intinse ale portarului si s-a dus jos, la colt. Brad Friedel de la Blackburn a fost urmatoarea victima, fiind surprins de balonul care l-a ocolit si a intrat in poarta goala. In momentul…

- ​Tânarul atacant italian al echipei Everton, Moise Kean, a organizat o petrecere în apartamentul sau, încalcând regulile de distantare fizica impuse de guvernul britanic din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Daily Mirror, care a precizat ca jucatorul s-a filmat singur…

- Situație fara precedent in fotbalul mondial. Tottenham Hotspur vrea sa ii taie din salariu lui Mauricio Pochettino, 48 de ani, deși acesta nu mai antreneaza echipa londoneza de aproape jumatate de an, informeaza Mirror. Mauricio Pochettino din funcția de antrenor al lui "Spurs" in luna noiembrie a anului…