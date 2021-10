Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 35 al meciului dintre Dinamo și Rapid, Alexandru Rauța (29 de ani, mijlocaș central) a acuzat probleme serioase de respirație. Jucatorul „cainilor” a resimțit o stare de rau, a cerut schimbare și a așteptat intervenția ambulanței pentru a primi ingrijiri medicale pe teren. +1 FOTO Rauța a…

- Lionel Messi și-a facut debutul pentru Paris Saint-Germain. Messi a intrat in minutul 66, inlocuindu-l pe Neymar in meciul disputat duminica, in deplasare la Reims. Argentinianul a fost cel mai faultat jucator de pe teren cat timp a jucat. Lionel Messi (34 ani) a debutat pentru Paris Saint-Germain,…

- Fabrice Nsakala (31 de ani) se recupereaza in spital, dupa ce s-a prabușit pe teren in minutul 70 al dintre Gaziantep și Beșitaș, scor 0-0. Fabrice Nsakala, internațional congolez nascut in Franța, s-a prabușit pe teren in minutul 70 al disputei dintre Gaziantep și Beșitaș, fara a fi implicat in vreun…

- Momentul a avut loc in minutul 70 al unui meci de fotbal. Fundașul a fost transportat de urgența la spital.Cazul se aseamana izbitor cu cel al lui Christian Eriksen, care in minutul 43 al meciului dintre echipele Danemarcei și Finlandei, de la EURO 2020, s-a prabusit pe teren si si-a pierdut cunostinta.…

- Scene de groaza in India, dupa ce o autostrada a fost inghițita de o alunecare de teren! Peste 30 de oameni și-au vazut moartea cu ochii in momentul in care zeci de tone de pamant i-au ingropat de vii. Din nefericire, in urma acestei tragedii, doi oameni au pierdut lupta cu viața, alții fiind raniți.…

- CFR Cluj a deschis scorul in minutul 49 al partidei cu CS Mioveni. Claudiu Petrila a plecat insa dintr-o poziție de ofsaid. Totul despre CS Mioveni - CFR Cluj Imediat dupa pauza, in minutul 49, Petrila a deschis scorul, cu un șut plasat, la colțul lung, din interiorul careului. Mijlocașul in varsta…

- Scene de groaza pe strazile din Baia Mare, dupa ce un șofer in varsta de 55 de ani s-a urcat la volanul unei mașini furate sub influența bauturilor alcoolice. Nu a trecut foarte mult timp pana cand acesta a provocat un accident de circulație. Dupa doar cateva minute, a intrat in coliziune cu un alt…