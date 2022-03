Ambasadorul Belarusului in Ucraina, Igor Sokol, a avut parte de o scena umilitoare in momentul in care se pregatea sa paraseasca Ucraina și sa treaca granița spre Republica Moldova. Un polițist de frontiera i-a inmanat o punguța cu „30 de arginți”, aluzie la personajul biblic Iuda, care l-a tradat pe Isus, intr-un gest simbolic de protest pentru susținerea pe care Minskul a oferit-o Rusiei in invazia din Ucraina.